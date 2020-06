Kostenpflichtiger Inhalt: FCS trifft auf den amtierenden Meister : Bereit für die große Revanche

Ochsenhausens Hugo Calderano ist der Bundesliga-Spieler mit der höchsten Weltranglisten-Platzierung. Foto: dpa/Marius Becker

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken trifft in einer Neuauflage des DM-Finals 2019 an diesem Sonntag auf die Tischtennisfreunde Ochsenhausen.

Die Brust ist breit beim 1. FC Saarbrücken Tischtennis vor dem Endspiel um die deutsche Meisterschaft am Sonntag um 14 Uhr (live bei Sportdeutschland.tv und ab 15.15 Uhr bei Eurosport) in der Frankfurter Fraport-Arena – Corona-bedingt vor leeren Rängen. Wie im vergangenen Jahr trifft der FCS auch im Finale 2020 auf die TTF Ochsenhausen. Anders als beim letzten Endspiel, das die Saarländer mit 0:3 verloren, soll der Titel dieses Mal allerdings in die Landeshauptstadt gehen. „Die Spieler wollen Revanche“, sagt der sportliche Leiter Erwin Berg.

Patrick Franziska will die bitteren Erinnerungen ans Finale 2019 vergessen machen. „Letztes Jahr hat sehr geschmerzt – auch mich persönlich“, sagt er. Ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison konnte die Saarbrücker Nummer eins ihre bis dahin großartige Form nicht bestätigen und läutete mit einer unerwarteten 2:3-Niederlage gegen den Ochsenhausener Simon Gauzy die Finalpleite ein. Entsprechend brennt der am Donnerstag 28 Jahre alt gewordene Topmann auf Wiedergutmachung.

Gleiches gilt für Darko Jorgic, der vor einem Jahr gegen Stefan Fegerl mit 2:3 verlor. „Das ist das zweite Endspiel im zweiten Jahr. Und diesmal wollen wir gewinnen“, sagt der junge Slowene bestimmt. Hoffnung auf ein besseres Ergebnis gibt nicht zuletzt der neu hinzugekommene Shang Kun, der in seinem ersten Jahr in Saarbrücken voll zu überzeugen wusste und dem FCS auch bezüglich der Aufstellung taktisch neue Möglichkeiten gibt. So spielte der Chinese am vergangenen Mittwoch beim 3:0-Halbfinalsieg gegen Werder Bremen an Position eins, so dass bei einem eventuellen fünften Einzel (Doppel wird wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht gespielt) der an zwei nominierte Franziska angetreten wäre.

In der regulären Saison siegte der FCS am ersten Spieltag mit 3:0 bei und am ersten Rückrundenspieltag mit 3:2 zu Hause gegen die TTF. Wie stark der Endspielgegner aber einzuschätzen ist, hat der amtierende Meister im Halbfinale bei Borussia Düsseldorf eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Trotz eines 0:2-Rückstands setzten sich die Oberschwaben beim rheinischen Rekordmeister noch mit 3:2 durch.

Dabei überraschte vor allem Hugo Calderano, der mit einem 3:2-Sieg gegen Superstar Timo Boll das zwischenzeitliche 2:2 herstellte. Der Brasilianer ist als Sechster der Weltrangliste der bestplatzierte Spieler der Bundesliga, belegt in der Liga-internen Spielerrangliste mit 9:3 Einzelsiegen allerdings nur Platz neun. Mit seinem Triumph über Boll, der bis dahin eine makellose 16:0-Bilanz hatte, setzte Calderano ein deutliches Zeichen gegen die nicht selten zu hörende Einschätzung, er stehe nur so weit oben in der Weltrangliste, weil er außergewöhnlich viele Turniere absolviert.

Auch Ochsenhausens Jakub Dyjas hinterließ im Halbfinale einen starken Eindruck. Beim Stand von 0:2 und mit einem 0:1-Satzrückstand stand der 24-jährige Pole gegen Düsseldorfs Anton Källberg mit dem Rücken zur Wand. Doch Dyjas besiegte den Schweden Källberg schließlich noch mit 3:2, womit er den Grundstein zum Ochsenhausener Finaleinzug legte und sich seinen Platz im Endspiel gesichert haben dürfte.

Der Franzose Simon Gauzy steuerte beim Halbfinalerfolg gegen Borussia Düsseldorf den entscheidenden Sieg gegen Kristian Karlsson bei. Foto: dpa/Marius Becker