Aufstand der FCS-Edelfans : Brandbrief gegen Schatzmeister Weller

FCS-Geschäftsführer David Fischer (links) und Schatzmeister Dieter Weller im Ludwigspark. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Logenbesitzer im Ludwigsparkstadion beschweren sich über das Präsidiumsmitglied des 1. FC Saarbrücken.

Von Patric Cordier

Sportlich ist alles im Lot beim 1. FC Saarbrücken. Nach dem vor allem taktisch überzeugenden 1:0-Erfolg über den SV Meppen liegt der Fußball-Drittligist weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Doch im Umfeld kommt der FCS einfach nicht zur Ruhe. Nach dem Innenraumsturm einiger Fans aus der Ostkurve nach der Niederlage gegen Viktoria Köln vor zwei Wochen machen nun die Logenbesitzer ihrem Unmut Luft. Und der richtet sich vor allem gegen eine Person.

Man sei nicht mehr bereit, sich „alle Heimspiele durch unseren Schatzmeister Herrn Dieter Weller vermiesen zu lassen und uns weiterhin so behandeln zu lassen.“, heißt es in einem Brandbrief, der von allen Logenbesitzern unterzeichnet an Präsident und Hauptsponsor Hartmut Ostermann gerichtet wurde und der der SZ vorliegt: „Es ist bei jedem Heimspiel dasselbe dumme Gespräch: „es wäre zu viel Party und/oder wir wären nicht in Ischgl oder sonst irgendein anderes Problem“, welches Herr Weller lautstark moniert. Wir haben unter anderem diese Logen auch angemietet, um unser Heimspiel zu einem echten „Event“ zu machen und um Netzwerke zu gründen, was auch übrigens immer unserem FCS zu Gute kommt und wir durch neue Kontakte auch potentielle Sponsoren für unseren Verein akquirieren.“

Netzwerken, Geschäftspartner einladen, neue Kontakte knüpfen – das sind die wirtschaftlichen Beweggründe für Unternehmer, sich einer der insgesamt zehn Logen (zwei sind an Ostermann vergeben) in Stadien anzumieten. Etwa 50 000 Euro kostet eine Loge für bis zu zwölf Personen. Darin enthalten sind Werbemaßnahmen auf der LED-Bande für etwa 10 000 Euro sowie Essen, Getränke und Personal. Allerdings: Laut Logenbesitzern gibt es noch keine schriftlichen Verträge mit dem Verein, dafür aber schon erste Rechnungen.

„Es ist auch absolut nicht nachvollziehbar, warum man nicht von Loge zu Loge laufen darf, so werden unserer Meinung viele Geschäfte akquiriert und viele Netzwerke aufgebaut und auch deshalb haben wir alle uns für eine Loge entschieden. Herr Weller hingegen hat den Logenbesitzern und ihren Gästen untersagt, sich in den jeweils anderen Logen aufzuhalten“, beschweren sich die Logeninhaber, „das ist absurd, realitätsfremd. Und zudem findet man solche Regelungen in anderen Stadien nicht. Ganz zu schweigen darüber, dass es dazu keinerlei Vertragsgrundlage gibt.“

Lob gibt es dagegen für Geschäftsführer David Fischer, der laut Brandbrief immer um Problemlösungen bemüht sei, aber vom Schatzmeister mit den Worten „Der hat hier nichts zu sagen“ öffentlich herabgewürdigt werde. Fischers Vertrag beim FCS läuft im Sommer aus. Als Sprecher der Logenbesitzer haben sich die Unternehmer Andreas Bohschulte, Sascha Winter (dessen Frau wurde angeblich von Weller aus der „falschen Loge“ geworfen) und Michael Deckert positioniert. Winter ist Hauptsponsor der Frauenabteilung, Deckert unterstützt den Verein im Bereich Fahrzeuge. Sie sagen eindeutig: „Keiner von uns hat Lust, unter diesen Voraussetzungen nächstes Jahr wieder eine Loge anzumieten, was wir persönlich sehr traurig fänden und auch bedauern würden, weil es wirklich nur eine Person gibt, welche das ganze Ausmaß und die Tragweite seines überambitionierten Handelns wohl nicht ganz vor Augen hat.“