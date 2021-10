Fußball-Saarlandpokal : FCS erreicht ohne Probleme nächste Runde im Pokal

Mettlach Das Wunder von 2013 hat sich nicht wiederholt. Damals besiegte Fußball-Saarlandligist SV Mettlach den 1. FC Saarbrücken mit 2:1 nach Verlängerung. Am Dienstagabend setzte sich der Drittligist vor 1200 Zuschauern ungefährdet mit 4:0 (3:0) durch.

In Durchgang zwei verwaltete der Favorit nur noch. So kam Jacob Cullmann zur besten Chance der Hausherren, verfehlte das Tor aber klar. Galle stellte in der 80. Minute den 4:0-Endstand her. Der FCS verzichtete zugunsten der Mettlacher auf seinen Anteil der Einnahmen.