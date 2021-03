1. FC Saarbrücken gegen FSV Zwickau : Neue Ziele – und bald auch neuer Trainer?

FCS-Stürmer Sebastian Jacob (links) könnte laut Trainer Lukas Kwasniok zumindest eine Option für das Spiel gegen Zwickau sein. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken 1. FC Saarbrücken empfängt an diesem Mittwoch im Nachholspiel der 3. Liga den FSV Zwickau.

Der 1. FC Saarbrücken ist die Mannschaft der Stunde in der 3. Fußball-Liga. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien ließen Trainer Lukas Kwasniok und seine Mannschaft auf den vierten Tabellenplatz klettern. Mit einem weiteren Erfolg im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau an diesem Mittwoch um 19 Uhr im Saarbrücker Ludwigspark hätten die Saarländer nicht nur den Klassenverbleib wohl endgültig vorzeitig sichergestellt, man wäre auch auf einen Punkt an Hansa Rostock auf dem Relegationsplatz herangerückt. Der Auftritt bei Tabellenführer Dynamo Dresden am kommenden Samstag würde zum echten Gipfeltreffen.

Zeit also für neue Ziele beim Aufsteiger? „Intern haben wir uns schon neue Ziele gesetzt, aber wir sind gut damit gefahren, die nicht nach außen zu kommunizieren“, sagt Kwasniok, „nur soviel: Wer glaubt, das Ziel sei der Aufstieg, ist falsch gewickelt.“ Und auch die Vereinsführung bleibt zumindest nach außen demütig. „Platz vier und damit das direkte Erreichen der Hauptrunde im DFB-Pokal wäre ein toller Erfolg“, sagt FCS-Vizepräsident Dieter Ferner: „Es sind noch zwölf Spiele, da kann so viel passieren.“

Es ist das 27. Saisonspiel für den FCS – und trotzdem genau genommen der Abschluss der Vorrunde. Zwickau kommt zum dritten Mal ins Saarland, um endlich gegen den FCS antreten zu können. Zwei Mal war das Aufeinandertreffen den Platzbedingungen im Park zum Opfer gefallen. „Uns anreisen lassen, obwohl man wusste, dass der Platz nicht bespielbar war – das war nicht in Ordnung“, sagt Schwäne-Trainer Joe Enochs, der mit seiner Mannschaft im Saarland bleiben wird, weil man am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln will, „Saarbrücken spielt zurecht oben mit, da müssen wir einen sehr guten Tag erwischen, um da was mitzunehmen.“

Giftig, präsent und sehr zweikampfstark, so hat Zwickau den starken SC Verl am Wochenende mit 3:0 weggeputzt. Das hat auch beim FCS Eindruck gemacht. „Sie sind absolute Mentalitätsmonster, sie werfen sich in alles rein“, weiß Anthony Barylla, Ex-Zwickauer im FCS-Trikot. Stürmer Sebastian Jacob könnte in den Kader zurückkehren, José Pierre Vunguidica, Sebastian Bösel (beide Adduktoren), Timm Golley (Patellasehne), Nicklas Shipnoski (Zerrung) und Bjarne Thoelke (Wadenbeinbruch) fallen dagegen aus.