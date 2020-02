1. FC Saarbrücken vor dem DFB-Pokal : Gierig auf neue Gänsehautmomente

Gillian Jurcher (rechts) läuft in dieser Szene im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Köln dem Auersmacher Jonas Hector davon. Jurcher war damals einer der Matchwinner beim FCS und sorgte mit für Gänsehautmomente. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Regionalliga-Tabellenführer 1. FC Saarbrücken empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals an diesem Mittwochabend den Karlsruher SC.

„Wenn ich mir die Bilder vom Sieg über Köln anschaue, bekomme ich heute noch Gänsehaut. Genau das muss unsere Motivation sein – gegen Karlsruhe diese Momente wieder zu erleben“, sagt Daniel Batz, Torhüter des Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken, der an diesem Mittwoch um 20.45 Uhr (live auf Sky) im Achtelfinale um den DFB-Pokal Zweitligist Karlsruher SC herausfordert.

Für Saarbrückens neuen Trainer Lukas Kwasniok ist es das erste Pflichtspiel mit seinem neuen Verein. „Als der FCS weitergekommen ist, habe ich noch auf der Couch rumgegammelt“, sagt Kwasniok vor dem Wiedersehen mit dem Verein, in dem er selbst gespielt hat und wo seine Trainerkarriere begann: „Alte Liebe rostet nicht, aber es ist wirklich eine alte Liebe. Das wird mir alles einen Tick zu hoch gehängt.“

Von den Pokalhelden vom 3:2 über Erstligist 1. FC Köln sind zwei definitiv nicht dabei: José Pierre Vunguidica (Innenbandriss am Knie) und Topstürmer Sebastian Jacob (Aufbautraining). Mit anderen wie dem Innenverteidiger-Duo Christopher Schorsch und Boné Uaferro ist auch in der neuen Viererkette des FCS zu rechnen. „Ganz ehrlich, ich habe die Aufstellung noch nicht im Kopf“, sagte Kwasniok bei der Spieltags-Pressekonferenz. Man müsse gegen den zwei Klassen höheren Gegner „voller Überzeugung und voller Mut“ ins Spiel gehen, „denn nur wer anfangs mutig ist, kann am Ende der Glückliche sein.“