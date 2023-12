Spätere Weltmeister und Trainer-Legenden Diese bekannten Fußballer trugen das Trikot des 1. FC Saarbrücken

Stürmer Eric Wynalda machte zwischen 1992 und 1994 69 Partien für den 1. FC Saarbrücken in der Bundesliga, der 2. Liga, im DFB-Pokal und im Intertoto-Cup (27 Tore). Anschließend wechselte Wynalda zum VfL Bochum. 1996 wurde er in den USA zum Fußballer des Jahres gewählt. Nach Stationen in den USA und Mexiko kehrte er in der Saison 99/00 zum FCS zurück und machte noch vier Spiele in der damaligen Regionalliga West-Südwest (2 Tore).