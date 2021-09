FCS unterliegt Wehen Wiesbaden 3:4 : Zwei denkwürdige Halbzeiten im Park

Saarbrücken FCS-Anhänger feiern ihr Team trotz 3:4-Niederlage im Drittliga-Spitzenspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden.

„Das war unfassbar. Du liegst 0:4 zurück, kommst aus der Kabine, und die feiern“, beschrieb Daniel Batz, Torwart des 1. FC Saarbrücken, die Stimmung unter den 6400 Zuschauern beim 3:4 gegen Wehen Wiesbaden im Ludwigspark, „keine Pfiffe, keine negativen Äußerungen.“ Die Fans berauschten sich an sich selbst, denn die Mannschaft legte in den ersten 45 Minuten einen Offenbarungseid ab. Ahmet Gürleyen (5. Minute), Maximilian Thiel (10.), Thijmen Goppel (26.) und Emanuel Taffertshofer trafen für entfesselte Gäste.

Die FCS-Anhänger waren euphorisch – aber nicht unkritisch. Vor der Partie gab es ein Spruchband, in dem man sinngemäß dem Verein vorwarf, die Augen vor Rassismus zu verschließen. Das Verfahren um den am Donnerstag vorläufig gesperrten Dennis Erdmann war das Thema vor dem Anpfiff und beeinflusste auch die Vorbereitung auf das Spitzenspiel. „Dieser Vorwurf lässt eine Mannschaft nicht kalt“, sagte Koschinat, „Das darf aber keine Ausrede sein. Fakt ist, dass Dennis vorläufig nicht eingreifen kann und darf.“

Der erste Verhandlungstag hat Fragen aufgeworfen. Beispielsweise: Wo endet „Trashtalk“ und wo beginnt Rassismus? Wenn etwa der Vorsitzende Richter Stephan Oberholz zum Zeugen Leon Bell Bell sagt „Bell Bell? Das ist ein lustiger Name. Hört sich an wie ein Hund“, ist das grenzwertig. Einer Vorverurteilung gleich kommt, wenn der Vertreter des DFB-Kontrollausschusses, Fred Kreitlow, Presseberichte über angebliche frühere Vergehen Erdmanns aufzählt, die aber nie zu einem Verfahren geführt haben.

Die Augen reiben mussten sich viele am Freitagabend in der zweiten Hälfte. Angetrieben vom für Scheu eingewechselten und überragend aufspielenden Tobias Jänicke kippte das Spiel. Wehen fand überhaupt nicht mehr statt. Jänicke eröffnete mit dem 1:4 (56.) die begeisternde Aufholjagd. „Das war so, wie wir es uns vorstellen“, sagte Jänicke, „vielleicht sollten wir immer gleich die Brechstange rausnehmen.“ Der plötzlich nahezu alle Zweikämpfe gewinnende Adriano Grimaldi (68.) mit seinem zweiten und Justin Steinkötter (84.) mit seinem ersten Saisontor brachten den FCS in Schlagdistanz. „Wir haben super Mentalität gezeigt“, sagte Steinkötter, dem in der Schlussminute fast der Ausgleich geglückt wäre. „In einer solchen Situation unterscheiden sich Scheißhaufen von einer richtig guten Truppe“, beschrieb Koschi­nat das Aufbäumen seines Teams, das am Samstag bei Viktoria Köln daran anknüpfen muss.