Riegelsberg gegen SVE : Hallenmasters der Frauen: „Spannender kann ein Finale nicht sein“ (mit Fotos)

Saarbrücken Der 1. FC Riegelsberg gewinnt zum vierten Mal in Folge das Fußball-Hallenmasters der Frauen. Der Finalsieg gegen die SVE war aber am Ende knapp.

Am Samstag um 18.10 Uhr musste man ganz kurz Angst um das Dach der Multifunktionshalle an der Hermann-Neuberger-Sportschule im Saarbrücker Stadtwald haben. So laut bejubelten Fans und Team des 1. FC Riegelsberg den 1:0-Erfolg nach Verlängerung gegen die SV Elversberg im Finale des Hallenmasters der Frauen.