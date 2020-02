Frauenfußball: Dirmingen verliert das Endspiel knapp : Reinhard lässt Riegelsberg beim Masters erneut jubeln

Saarbrücken Die Fußballerinnen des 1. FC Riegelsberg haben am Sonntag zum dritten Mal in Folge das Volksbanken-Frauenmasters gewonnen. Bei der 18. Auflage des Turniers der besten acht saarländischen Hallenteams bezwang der favorisierte Regionalligist in einem packenden Finale Verbandsligist und Masters-Rekordchampion SV Dirmingen mit 3:2.

Von David Benedyczuk

Vor 650 Zuschauern an der Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule ebnete Anne Reinhard dem Titelverteidiger mit einem Distanzschuss zum 1:0 (10. Minute) den Weg. Sophie Quatrana erhöhte auf 2:0 (11.), ehe Egzona Muqais 1:2 150 Sekunden vor Ende das Spiel wieder spannend machte. Eine unglückliche Abwehraktion der starken Dirminger Torfrau Pia Trede führte 32 Sekunden vor Schluss zum 3:1 durch Reinhard. Beim Titelverteidiger feierte die nun zwölffache Masters-Siegerin Melanie Klein den Titel-Hattrick auf der Trainerbank.