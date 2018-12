Ich hoffe, dass sich das auch in den Ergebnissen zeigen wird“, sagte der Trainer.

Schon seit 354 Minuten müssen die FCK-Fans in der Liga auf ein Tor warten, die Abstiegszone ist inzwischen deutlich näher als die Aufstiegsränge. „Ich befinde mich noch immer in der Findungsphase, aber mit der Mannschaft klappt die Zusammenarbeit schon sehr gut“, erklärte Hildmann, der eine Woche im Amt ist und auf Michael Frontzeck folgte. Der Trainer muss auf Jan Löhmannsröben (Muskelfaserriss) und Theodor Bergmann (erkältet) verzichten, Gino Fechner ist nach einer Rippenverletzung aber wieder fit.

Am Sonntag findet dann ab 11 Uhr im Fritz-Walter-Stadion (Fanhalle Nord) die Jahreshauptversammlung des FCK statt. Themen dürften neben der Investorensuche auch die finanziellen Probleme in einem weiteren Drittliga-Jahr und die Rückzahlung der Fan-Anleihe in Höhe von 6,7 Millionen Euro, die Ende August 2019 fällig wird, sein.