Sieben Siege in sieben Spielen Marvin Seidel vom 1. BC Bischmisheim ist derzeit bester Spieler der Bundesliga

Sieben Spiele, sieben Siege. Besser kann eine Bilanz nicht sein. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Marvin Seidel derzeit die Statistik aller Spieler in der Bundesliga anführt. „Das war mir gar nicht so bewusst“, sagt der Badminton-Nationalspieler in Diensten des 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim, als er auf diese Bilanz angesprochen wird, „aber schön zu wissen – und auch schön zu haben.“