Badminton : 1. BC Bischmisheim bleibt weiter an der Spitze

Saarbrücken Die Badmintonspieler des 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim haben ihre Tabellenführung in der Bundesliga erfolgreich verteidigt. Gegen den SC Union Lüdinghausen gewann der BSC am Sonntagnachmittag in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle problemlos mit 5:2. Lediglich das Damendoppel und das Dameneinzel gingen an die Gäste.

