Elversberg Die SV Elversberg hat schon wieder gepatzt. Nach dem 0:0 beim Bahlinger SC verlor die SVE am Montagabend mit 0:2 gegen die Offenbacher Kickers.

Zum Sport: Vor letztlich 1347 Zuschauer war die SVE von Beginn an brutal überlegen und hatte vor der Pause zwei glasklare Torchancen. Sinan Tekerci köpfte in der 7. Minute völlig freistehend aus fünf Metern am Tor vorbei. In der 25. Minute pfiff Schiedsrichter Mario Hildenbrand nach einem Foul an Mirza Mustafic Elfmeter für die SVE, doch Manuel Feil scheiterte vom Punkt am Ex-Elversberger Dominik Draband im Offenbacher Tor. Von den Gästen war vor der Pause überhaupt nichts zu sehen. Die SVE hatte gefühlt 90 Prozent Ballbesitz und die Offenbacher schossen kein einziges Mal auf das Elversberger Tor.