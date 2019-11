olsw : SVE II besiegt erneut den Spitzenreiter

Jubel bei den Elversberger Spielern nach dem frühen 1:0 durch Nico Flögel. Damit blieb die SVE II zum zweiten Mal in dieser Saison gegen den TSV Schott Mainz erfolgreich. Foto: GMLR

Die Zweite der SV Elversberg auch im Rückspiel gegen Schott Mainz erfolgreich. Völklingen kommt in Kaiserslautern unter die Räder.

SV Elversberg II – TSV Schott Mainz 1:0 (1:0). Aufsteiger SV Elversberg II hat am Samstag zum zweiten Mal in dieser Saison Spitzenreiter Schott Mainz besiegt. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel setzten sich die Schwarz-Weißen im Rückspiel vor eigenem Publikum mit 1:0 durch. Das Goldene Tor für die Hausherren fiel nach noch nicht einmal 120 Sekunden. Marvin Wollbold ließ in der gegnerischen Hälfte für Johannes Marchetti prallen. Der defensive Mittelfeldspieler schickte daraufhin den auf der linken Außenbahn durchgestarteten SVE-Kapitän Nico Floegel steil. Der Außenverteidiger konnte alleine aufs Gehäuse zulaufen und zum 1:0 vollstrecken. Danach hatte Mainz bis zum Schlusspfiff zwar deutlich mehr Ballbesitz, Elversberg II arbeitete aber sehr gut in der Defensive und ließ so gut wie keine zwingende Chance des Ligaprimus zu. Die besten Möglichkeiten hatten die Gäste mit einigen Distanzschüssen, die aber jeweils zu einer sicheren Beute von Torwart Joshua Blankenburg wurden.

SV Elversberg II: Blankenburg - Holz­weissig, Steinmetz, Frank (60. Majchrzak), Floegel, Dahl, Marchetti, Darkaoui (64. Gabler), Baier, Wollbold, Brückner (85. Dogoui). Trainer: Marco Emich.

Tore: 1:0 Nico Floegel (2.). Zuschauer: 100. SR: Henning Reif.

TuS Koblenz – FC Hertha Wiesbach 1:1 (0:0). Als Hendrik Schmidt vor 895 Zuschauern einen Elfmeter zur 1:0-Führung für Wiesbach verwandelte, wähnten sich die Gäste schon auf der Siegerstraße. Vor dem Strafstoß war Lukas Feka beim Versuch, einen Abpraller ins leere Tor zu schieben, von TuS-Torwart Dieter Paucken gelegt worden. Augenblicke vor dem Ablauf der regulären Spielzeit glich Adrian Knop jedoch für Koblenz zum 1:1-Endstand aus. Nach einem langen Ball und einer Kopfballverlängerung von Amodou Abdullei schoss der Angreifer unhaltbar ein. Trotz des späten Ausgleichs war Hertha-Trainer Michael Petry nicht unzufrieden. „Der eine Punkt für uns bei einer starken Mannschaft war verdient, weil wir eine gute Mischung aus kämpferischen und spielerischen Elementen gefunden haben“, urteilte der Übungsleiter, der auf Kapitän Sebastian Lück (Bänderriss), Christian Schubert (Verdacht auf Pfeiffersches Drüsenfieber) und den nach einer Gelb-Roten Karte gesperrten Nico Wiltz verzichten musste.

FC Hertha Wiesbach: Luck - Hinkelmann, Bach, Krauß (46. Bidot), Staroscik, Feka, Paulus, Runco, Schmidt, Pelagi (89. Flätgen), M‘Passi (57. Jung). Trainer: Michael Petry.

Tore: 0:1 Hendrik Schmidt (83., Foulelfmeter), 1:1 Adrian Knop (89.). Zuschauer: 895. Schiedsrichter: Fabian Vollmar.

Hassia Bingen - FV Diefflen 1:0 (1:0). Mit einer äußerst bitteren, aber doch vermeidbaren Niederlage kehrte der Rot-Weiße Tross des FV Diefflen am späten Samstagabend von der Reise an den Rhein zurück. Bitter deshalb, weil die Dieffler vor allem in der Anfangsphase der Partie nicht auf der Höhe waren und den Bingern viel zu viel Platz ließen, den die Gastgeber leidlich nutzten. So kam die Hassia gegen die Elf von Trainer Thomas Hofer zu einigen guten Chancen. Eine davon nutzte Enes Sovtic in der elften Minute zum 1:0. Nach einer halben Stunde war der FV dann aufgewacht, hatte vermehrten Ballbesitz und kam besser in die Partie. Nach der Pause waren die Gäste dann das klar tonangebende Team, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Diefflen musste auf seinen Kapitän Artur Mielczarek, der kurzfristig passen musste und Defensivakteur Kevin Folz verzichten, doch das wollte Trainer Hofer nicht als Entschuldigung gelten lassen. Am kommenden Wochenende kommt mit der TuS Koblenz ein Topteam an den Babelsberg. Da muss eine Leistungssteigerung her, um Zählbares zu Hause zu behalten.

FV Diefflen: Marina - Lartigue, Ali (79. Andres), Hessedenz, Enidom (58. Gezginci), Günes, Fritsch, Guss, Taghzoute, Haase, Poß. Trainer: Thomas Hofer.

Tore: 1:0 Enes Sovtic (11.). Rot: Fabian Poß (70.), Jannik Persch (83.), Tom Lartigue (83.). Zuschauer: 145. Schiedsrichter: Jean-Luc Behrens .

1. FC Kaiserslautern II - SV Röchling Völklingen 7:1 (1:1). Bis zur Pause waren die Gäste aus der Stahlstadt richtig gut im Spiel und an ein Endergebnis in dieser Höhe war zur Halbzeit nicht zu denken. Die Reserve des Drittligisten, die einige Profis einsetzten, ging nach einer halben Stunde durch Jonas Singer in Führung. Die Führung für die Ro-ten Teufel hatte jedoch nicht lange Bestand, denn Co-Trainer Nico Zimmermann traf wenig später per Elfmeter zum Ausgleich. Vor der Pause hatten Luka Dimitrijevic und Kevin Saks sehr gute Chancen, Röchling in Führung zu schießen, scheiterten aber an FCK-Keeper Matheo Raab. Ein Dreierpack der Lauterer binnen neun Minuten direkt nach der Pause ließ bei Röchling alle Dämme brechen und am Ende wurde es überdeutlich. „Wir bekamen nach der Pause keinen Fuß mehr auf den Boden, hatten keine Chance mehr. Und das nach einer wirklich guten ersten Halbzeit“, war Völklingens Geschäftsführer Wolfgang Brenner nach dem Schlusspfiff bedient.

Röchling Völklingen: Sorg - Birster, Meßner, Kern, Schley, Erhardt, Baizidi (57. Weber), Zimmermann, Steiner (76. Wollbold), Dimitrijevic, Saks. Trainer: J. Erhardt/Zimmermann.