Saarlandpokalsieger gegen Champions-League-Teilnehmer : SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen: Spieltermin für DFB-Pokalspiel fix

Saarbrücken/Elversberg Die 32 Partien der 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 sind fest terminiert. Die SV Elversberg empfängt Ende Juli den Bundesligisten Bayer Leverkusen. Diese Pokalspiele werden im Free-TV übertragen.

Die Vorfreude bei der SV Elversberg steigt von Tag zu Tag: Am Samstag, 30. Juli, um 15.30 Uhr, ist es nun soweit. Dann empfängt der Saarlandpokalsieger in der Ursapharm-Arena den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen in der 1. Runde des DFB-Pokals. Die genauen Spieltermine der 1. Runde hat der DFB an diesem Mittwoch bekannt gegeben. Informationen zum Ticketvorverkauf für das Pokal-Spiel gegen Leverkusen will die SVE in den nächsten Tagen veröffentlichen.