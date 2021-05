Sehr einseitige Partie : SV Elversberg holt sich den Saarland-Pokal

Elversberg Ein Traumtor aus 18 Metern – und der Sieg über den 1. FC Saarbrücken war in trockenen Tüchern.

Eros Dacaj hat die SV Elversberg am Samstagnachmittag zum zweiten Saarlandpokalsieg in Folge geschossen. Mit einem Traumtor aus 18 Metern traf der 24-jährige in der 76. Minute zum 1:0-Sieg über den 1. FC Saarbrücken. Es war über 90 Minuten eine sehr einseitige Partie, in der die Elversberg gut und gerne hätten 5:0 oder 6:0 gewinnen können.

Keine Überraschung bei der Aufstellung

Elversberg macht Tempo

Danach zog Elversberg das Tempo an. Luca Schnellbacher hatte gleich drei Mal die Möglichkeit sein Team in Führung zu bringen (15., 16., 21.), scheiterte an seiner Zielgenauigkeit oder an FCS-Schlussmann Daniel Batz. Der war auch Endstation bei der größten Möglichkeit der ersten Hälfte. Kevin Koffi tanzte Mario Müller aus. Batz klärte mit einer Hand (44.). So ging es torlos in die Kabine. Wieder auf dem Platz blieb die SV Elversberg die tonangebende Mannschaft und Koffi vergab in der 52. Minute seine vierte gute Torgelegenheit. Acht Minuten später hatte Luca Schnellbacher die bislang die bis dahin größte Torchance des Spiel. Die SVE spielte aus der eigenen Abwehr dreimal direkt bis in den FCS-Strafraum und dort traf Schnellbacher aus elf Metern nur den Pfosten. Das Spiel fand zu diesem Zeitpunkt fast ausschließlich in der Hälfte der Saarbrücker statt. Danach brachte Kwasniok für Minos Gouras und Luca Kerber mit Maurice Deville und Julian Günther-Schimdt zwei neue Stürmer. Das belebte die FCS-Offensive und die Partie war kurzzeitig ausgeglichen. SVE-Trainer Horst Steffen wechselte danach aber noch effektiver. Für Israel Suero kam Eros Dacaj (65.)