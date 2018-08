Jäger schafft in Greensboro den Cut - Cejka scheitert

Stephan Jäger spielte am zweiten Tag in auf dem Par-70-Kurs eine 68 und geht mit 135 Schlägen als geteilter 34. in das Wochenende.

Sein deutscher Kollege Alex Cejka benötigte mit einer 71 vier Schläge mehr als am Vortag und verfehlte das Weiterkommen um einen Schlag. In Führung bei dem mit 6 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb liegt weiter der Amerikaner Brandt Snedeker, der seiner glanzvollen 59 eine 67er-Runde folgen ließ. Damit schmolz sein Vorsprung auf seinen Landsmann D.A. Points (64+64) auf zwei Schläge.

(rent/sid)