Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Jerome Boateng

So soll Weltmeister Boateng am 3. Juni 2017 in seiner Heimatstadt Berlin mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden sein. Er soll sich allerdings geweigert haben, das Bußgeld zu bezahlen. Stattdessen habe der 29-Jährige angegeben, sein älterer Bruder George habe das Auto gefahren. Der Polizei soll jedoch eine Lichtbildaufnahme vorliegen, auf der eindeutig der Abwehrspieler des FC Bayern zu erkennen ist.

(sid)