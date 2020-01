Die wichtigsten Sporttermine 2020 : Zwölf Monate vollgepackt mit hochkarätigen Veranstaltungen

2016 gewann Angelique Kerber (rechts) in Melbourne gegen Serena Williams erstmals ein Grand-Slam-Turnier. 2020 will sie wieder angreifen. Foto: dpa/Filip Singer

JANUAR

bis 05.01.: Skilanglauf: Tour de Ski in der Schweiz und Italien

04.01.: Skispringen: Vierschanzentournee 2019/20, 3. Springen in Innsbruck.

05.01. bis 17.01.: Rallye: Rallye Dakar in Saudi-Arabien

05.01. bis 10.01.: Volleyball: Olympia-Qualifikationsturnier der Männer in Berlin

09.01. bis 12.01.: Biathlon: Weltcup in Oberhof

09.01. bis 26.01.: Handball: EM der Männer in Österreich, Schweden und Norwegen

10.01. bis 12.01.: Eisschnelllauf (Mehrkampf): EM in Heerenveen

15.01. bis 19.01.: Biathlon: Weltcup in Ruhpolding

17.01. bis 19.01.: Skispringen: Weltcup Männer in Titisee-Neustadt

20.01. bis 26.01.: Eiskunstlauf: EM in Graz

20.01. bis 02.02.: Tennis: Australien Open in Melbourne

30.01. bis 02.02.: Badminton: DM in Bielefeld

02.02.: Football: Super Bowl in Miami Gardens/Florida

07.02. bis 08.02.: Tennis: Fed Cup, 1. Runde, Brasilien - Deutschland in Florianopolis

08.02. bis 09.02.: Skispringen: Weltcup Männer in Willingen

08.02. bis 09.02.: Tischtennis: Europe Top 16 in Montreux/Schweiz

10.02. bis 16.02.: Ringen: EM in Rom

12.02. bis 23.02.: Biathlon: WM in Antholz/Italien

13.02. bis 16.02.: Eisschnelllauf (Einzel): WM in Salt Lake City

14.02. bis 16.02.: Rodeln: WM in Krasnaja Poljana/Russland

18.02. bis 01.03.: Bob und Skeleton: WM in Altenberg

22.02. bis 23.02.: Leichtathletik (Halle): DM in Leipzig

26.02. bis 01.03.: Bahnrad: WM in Berlin

28.02. bis 01.03.: Eisschnelllauf (Sprint und Mehrkampf): WM in Hamar/Norwegen

04.03. bis 11.03.: Frauenfußball: Algarve Cup in Portugal

13.03. bis 15.03.: Leichtathletik (Halle): WM in Nanjing/China

14.03. bis 15.03.: Nordische Kombination: Weltcup-Finale in Schonach

14.03. bis 15.03.: Skispringen: Weltcup-Finale Männer in Vikersund/Norwegen

16.03. bis 22.03.: Eiskunstlauf: WM in Montreal

16.03. bis 22.03.: Ski alpin: Weltcup-Finale in Cortina d‘Ampezzo/Italien

19.03. bis 22.03.: Skispringen: Skiflug-WM in Planica/Slowenien

20.03. bis 22.03. Biathlon: Weltcup-Finale in Oslo

20.03. bis 22.03.: Skilanglauf: Weltcup-Finale in Canmore/Kanada

22.03. bis 29.03.: Tischtennis (Team): WM in Busan/Südkorea

26.03.: Fußball: Länderspiel Spanien - Deutschland in Madrid

31.03.: Fußball: Länderspiel Deutschland - Italien in Nürnberg

02.04. bis 12.04.: Gewichtheben: EM in Moskau

04.04. bis 05.04.: Handball: DHB-Pokal Männer, Final Four in Hamburg

09.04. bis 12.04.: Golf: US Masters in Augusta/Georgia

20.04. bis 26.04.: Tennis: WTA-Turnier in Stuttgart

24.04. bis 26.04.: Motorsport: DTM-Auftakt in Heusden-Zolder/Belgien

27.04. bis 03.05.: Tennis: ATP-Turnier in München

30.04. bis 03.05.: Kunstturnen: EM Frauen in Paris

30.04. bis 03.05.: Schwimmen: DM in Berlin

08.05. bis 24.05.: Eishockey: WM Männer in Zürich und Lausanne

11.05. bis 24.05.: Schwimmen: EM in Budapest

16.05. bis 24.05.: Badminton (Team) WM in Aarhus/Dänemark

18.05. bis 24.05.: Tennis: WTA-Turnier in Nürnberg

21.05. bis 24.05.: Rhythmische Sportgymnastik: EM in Kiew

23.05.: Fußball: DFB-Pokal, Finale in Berlin

23.05. bis 24.05.: Handball: EHF-Cup Männer, Final Four in Berlin

24.05.: Fußball: Champions League Frauen, Finale in Wien

24.05. bis 07.06.: Tennis: French Open in Paris

27.05.: Fußball: Europa League, Finale in Danzig

28.05. bis 31.05.: Kunstturnen: EM Männer in Baku

29.05. bis 06.07.: Reiten: CHIO in Aachen

30.05.: Fußball: Champions League, Finale in Istanbul

30.05.: Fußball, DFB-Pokal der Frauen, Finale in Köln

30.05. bis 31.05.: Handball: Champions League Männer, Final Four in Köln

31.05.: Fußball: Länderspiel, Schweiz - Deutschland in Basel

05.06. bis 07.06.: Rudern: EM in Posen

06.06. bis 07.06.: Leichtathletik: DM in Braunschweig

08.06. bis 14.06.: Tennis: ATP-Turnier in Stuttgart

12.06. bis 12.07.: Fußball-Europameisterschaft in u.a. München, Rom und London

15.06. bis 21.06.: Tennis: ATP-Turnier in Halle/Westfalen

15.06. bis 21.06.: Tennis: WTA-Turnier in Berlin

16.06. bis 21.06.: Fechten: EM in Minsk

22.06. bis 28.06.: Tennis: WTA-Turnier in Bad Homburg

23.06. bis 28.06.: Basketball, Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien

23.06. bis 28.06.: Mountainbike: WM in Albstadt

05.07.: Galopp: 151. Deutsches Derby in Hamburg

05.07.: Triathlon: DM in Roth

11.07. bis 12.07.: Triathlon: WM-Serie in Hamburg, 6. Station

12.07.: Fußball: EM, Finale in London

13.07. bis 19.07.: Tennis: ATP-Turnier in Hamburg

24.07. bis 09.08.: Olympische Sommerspiele in Tokio

16.08. bis 23.08.: Rudern: WM in Bled/Slowenien

20.08. bis 30.08.: Schießen: DM in München

25.08. bis 30.08.: Leichtathletik: EM in Paris

25.08. bis 06.09.: Sommer-Paralympics in Tokio

31.08. bis 13.09.: Tennis: US Open in New York