Dota Dreamleague : Zweiter Platz gesichert: Team Liquid besiegt OG mit 2:0

Köln Team Liquid spielt sich direkt in die Gruppenphase des Majors in Kiev. OG verpasst nicht nur die WM-Qualifikation über den Dota Pro Circuit, sondern muss nun auch noch um die Relegation bangen.

Für Team Liquid besiegelt das 2:0 den zweiten Platz, samt der damit verbundenen DPC-Punkte. Beim kommenden Major-Turnier muss das Team dennoch eine gute Platzierung erreichen um direkt zur Dota 2-WM „The International“ eingeladen zu werden. Das letzte Major der Saison beginnt am 2. Juni in Kiev und wird vom ukrainischen Organisator WePlay ausgetragen.

Darüber hinaus ist OG jetzt ein Kandidat für die Relegation in die zweite Division. Hierfür befindet sich das Team in einer Patt-Situation mit Tundra Esports und Brame. Diese soll in einer Reihe von Entscheidungsspielen am 22. Mai aufgelöst werden.