Darts-WM Zweifel an WM-Favorit Humphries: „Er wird es nicht schaffen“

„Luke Humphries ist ein Spielertyp, der sich selbst wahnsinnig unter Druck setzt. Ich bin gespannt, ob er das aufrechterhalten kann bei der WM. Ich glaube, dass darin eine Gefahr liegt“, sagte Paulke weiter. Der 28-Jährige spielte in diesem Jahr so viel Preisgeld ein wie kein anderer Spieler. Für den Engländer wäre es der erste WM-Titel. „So einfach ist das Leben nicht, so einfach ist Sport auch nicht, dass ich alles gewinne“, betonte Paulke.