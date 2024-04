Triathlon Zweifach-Weltmeister Lange beim Ironman Texas auf Platz zwei

Bei seinem Saisoneinstand in diesem Jahr über die halbe Ironman-Distanz hatte Lange unter kühlen Bedingungen die Top Ten noch klar verpasst. Höhepunkt wird für ihn in dieser Saison die WM auf Hawaii. Beim Hitze-Ironman konnte er 2017 und 2018 gewinnen. Das Männer-Rennen steigt dort in diesem Jahr am 26. Oktober. Vorher will er sich vor allem beim Langstrecken-Klassiker Challenge Roth am 7. Juli auf das WM-Rennen schon mal weiter einstimmen.