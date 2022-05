EM in Sofia : Zwei Medaillen für deutsches Judo-Team

EM in Sofia

Gewann in Sofia EM-Silber: Judoka Johannes Frey. Foto: Jonas Güttler/dpa

Sofia Alina Böhm und Johannes Frey haben dem Deutschen Judo-Bund einen erfolgreichen Abschluss der Europameisterschaften in Sofia gesichert.

Die 23 Jahre alte Böhm gewann in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm überraschend den Titel und feierte den ersten großen Erfolg ihrer Karriere. Die Judoka setzte sich im Finale gegen die favorisierte Niederländerin Guusje Steenhuis durch.

Johannes Frey verpasste kurz darauf den möglichen zweiten Titel für das deutsche Team. Der 25 Jahre alte Schwergewichtler verlor in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm das Finale gegen Jur Spijkers aus den Niederlanden und gewann Silber. Acht Monate nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Teamwettbewerb bei den Olympischen Spielen in Tokio war es für den Düsseldorfer der nächste internationale Erfolg.

Fünfte Plätze gab es für Mascha Ballhaus, Pauline Starke und Luise Malzahn, die jeweils ihre Bronze-Kämpfe verloren. Der Deutsche Judo-Bund hatte für den ersten großen Wettkampf nach Olympia in Tokio bis auf einige Ausnahmen ein Nachwuchs-Team nominiert. Insgesamt 15 deutsche Athletinnen und Athleten waren in Bulgarien am Start. Die beiden Einzel-Medaillengewinner von Tokio, Anna-Maria Wagner und Eduard Trippel, fehlten ebenso wie zahlreiche andere Leistungsträger.