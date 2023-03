Rudern Zwei Cambrigde-Siege im traditionellen Boat Race

Bei den Frauen, die sich erst seit 2015 auf der Themse in London duellieren, gab ebenfalls Cambridge die Schlagzahl vor und distanzierte die Konkurrentinnen deutlich. Für die Crew um die Deutsche Carina Graf war es der sechste Erfolg in Serie. Damit baute Cambridge den Vorsprung in der Gesamtbilanz auf 47:30 Siege aus. Das seit 1927 ausgetragene Women's Boat Race war vor 2015 in Henley-on-Thames ausgetragen worden.