Buchtipp: Audi in Le Mans Eine Hommage an einen Hundertjährigen

Die Legende wird in diesem Jahr 100. Seit 1923 liefern sich Sportwagen beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans spannende Rennschlachten. In der jüngeren Vergangenheit hat Audi den Langstreckenklassiker maßgeblich geprägt, fuhr bis zu seinem Rückzug 2016 in 18 Jahren 13 Siege ein – eine unglaubliche Bilanz. Passend zum 100-jährigen Jubiläum des Rennens hat Audi Tradition nun ein Buch herausgebracht. Auf 320 Seiten und mit mehr als 600 Bildern ist „Audi in Le Mans“ eine rasante Reise zurück in die „Goldenen Jahre“ der Sportprototypen.