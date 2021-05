Titel verteidigt : Zest triumphiert bei Starcraft 2 WardiTV Spring Championship

Großbritannien Der südkoreanische Starcraft-2-Profi Joo „Zest“ Sung-wook hat seinen Titel beim WardiTV Spring Championship verteidigt. Im Finale gewann der Protoss-Spieler gegen Kim „Cure“ Doh-wook. Nach einer 3:0-Führung entschied Zest das Turnier im vierten Matchball für sich (4:3).

Die deutschen Starcraft-Profis scheiterten nach einer starken Gruppenphase in der K.o.-Runde an den Spielern aus Südkorea. Gabriel „HeRoMaRinE“ Segat, der in der europäischen Gruppe noch den ersten Platz belegt hatte (8-1), verlor in der Upper Bracket gegen den späteren Turniersieger Zest (1:3). In der dritten Runde der Lower Bracket schied der Terraner von Mousesports aus dem Turnier aus - gegen Byun „ByuN“ Hyun-woo verlor HeRoMaRinE nur knapp (2:3).