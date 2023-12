Olympische Spiele Zehn deutsche Kletterer bei Olympia-Quali-Wettkämpfen dabei

Die größten Chancen auf eine Teilnahme an den Spielen dürften Alexander Megos und Yannick Flohé haben, die zu den besten Wettkampfkletterern der Welt gehören. Sie treten an in der Kombi aus Bouldern - also dem Klettern von kurzen Sequenzen in Absprunghöhe - und Lead, dem klassischen Seilklettern. Megos war bereits bei Olympia 2021 in Tokio dabei. Neben den beiden steht noch Yannick Nagel in der IFSC-Liste für die Quali.