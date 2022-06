Kantersieg zum Hinrundenende : Wylde dominiert die deutschsprachige GSA-League in Rainbow 6

Düsseldorf Im letzten Hinrundenspiel der deutschsprachigen GSA-League hat das Rainbow-Six-Team Wylde den ersten Platz in der Tabelle verteidigt.

„Es war nicht viel Gegenwehr“, sagte Wyldes Kapitän Denis „BZ“ Dupljak nach dem eindeutigen 7:1 gegen Esport BERG. An die Fans gerichtet fügte BZ hinzu: „Es tut uns leid, dass es heute so schnell ging.“ Nur ein einziges Spiel hatte Wylde in dieser Saison in der GSA-League verloren. In seinem ersten Spiel wurde zudem Neuzugang Yannick „Caneo“ Martin zum Spieler des Matches ernannt.