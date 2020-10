Team-Weltmeisterschaft : Wright/Anderson verzichten auf WM-Titelverteidigung

Premstätten Die Darts-Weltmeister Peter Wright und Gary Anderson verzichten auf eine Titelverteidigung bei der Team-WM im österreichischen Premstätten im November.

Dies teilte das Duo am späten Dienstagabend mit. Stattdessen werden John Henderson und Robert Thornton vom 6. bis 8. November in der Nähe von Graz für Schottland an den Start gehen. Im Vorjahr hatten „Snakebite“ Wright, der auch Einzel-Weltmeister ist, und „The Flying Scotsman“ Anderson unter anderen Belgien, Japan und Irland auf dem Weg zum WM-Titel besiegt.