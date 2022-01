Talentschmiede Prime League : Wo geht es hin für die deutschsprachige LoL-Liga?

Berlin Erneut haben es Talente aus der deutschsprachigen Prime League in die LEC geschafft - dieses Mal sogar zum Titelverteidiger. Doch der Aufstieg von Frankreich und Spanien setzt die Liga unter Druck.

Der späte Abgang von Marek „Humanoid“ Brázda öffnete beim Titelverteidiger MAD Lions die Tür für den deutschen Midlaner Steven „Reeker“ Chen vom Berliner Team BIG. „Ich glaube, der Öffentlichkeit ist bewusst, dass ich direkt den besten Midlaner in Europa ersetzen muss. Deswegen wird die Erwartungshaltung gar nicht so hoch sein“, sagt er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Der Druck sei noch nicht da, das könne sich während der Saison aber noch ändern.

Ex-Trainer überzeugt von LoL-Talent

Ehemalige BIG-Botlane im neuen Superteam

„Uns war nach zwei Tagen, die er bei uns war, schon klar, was wir da hatten und dass er im Folgejahr definitiv in einer anderen Liga spielen wird“, sagt er zum Talent des Botlaners. „Auch menschlich ist Carzzy ein wichtiges Element. Er macht es im Alltag fast unmöglich, schlechte Laune zu haben.“

LFL und SuperLiga laufen Prime League davon

Insgesamt spielen in der kommenden Saison acht Deutsche in der europäischen Spitzenklasse - so viele waren es zuletzt 2013. Doch trotz der prominenten Talente, die es aus der Prime League in die LEC schaffen, drohe deutsche Regionalliga im Vergleich zu anderen in Europa zurückzufallen, sagt Arvindir. „Wir können im Vergleich mit Frankreich oder Spanien auf dem Papier rostermäßig nicht mithalten“, sagt er zum internationalen Wettbewerb.