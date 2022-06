Beachvolleyball : WM: Deutsche Frauen siegen - Männer-Duo verliert

Julia Sude (r) und Karla Borger sind bei der WM in Rom weiter ohne Satzverlust. Foto: Frank Molter/dpa

Rom Die deutschen Beachvolleyball-Teams Svenja Müller/Cinja Tillmann und Karla Borger/Julia Sude sind bei der WM in Rom weiter erfolgreich und können für die K.-o.-Runde planen.

Beide Duos kamen in ihren zweiten Vorrundenspielen jeweils zu ihren zweiten Siegen. Dagegen kassierten die Hamburger Nils Ehlers/Clemens Wickler ihre erste Niederlage und müssen um den Einzug in die Runde der letzten 32 bangen. Das einzige deutsche Männer-Team verlor in der Gruppe J gegen die Kubaner Noslen Diaz und Jorge Luis Alayo etwas überraschend mit 1:2 (21:18, 21:23, 10:15).