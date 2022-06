Schwimmen : WM-Auftakt: Märtens erreicht souverän das Finale

Budapest Medaillenkandidat Lukas Märtens hat zum Auftakt der Schwimm-Weltmeisterschaft in Budapest souverän das Finale über 400 Meter Freistil erreicht.

Der Magdeburger schlug nach 3:45,04 Minuten an und war damit Viertschnellster der Vorläufe. „Ich bin froh, dass ich das erste Finale erreicht habe“, sagte Märtens, der bei seinem ersten WM-Einsatz noch etwas nervös war. Der 20-Jährige hält über 400, 800 und 1500 Meter die Weltjahresbestzeiten und zählt nach seinem starken Frühjahr zu den Schwimmern mit Podestchancen im Endlauf am Abend. Der zweite deutsche Starter, Henning Mühlleitner, schied als Elfter dagegen aus.

Im Frauen-Rennen über die gleiche Distanz schwamm Isabel Gose in 4:06,44 Minuten als Achte und wie bei den Olympischen Spielen in Tokio als einzige Europäerin ins Finale. Über 100 Meter Schmetterling erreichte Angelina Köhler in der ersten WM-Session in 58,44 Sekunden das Halbfinale. „Persönliche Bestzeit schon im Vorlauf - mega“, sagte die 21-Jährige. Brustschwimmer Lucas Matzerath schlug im 100-Meter-Vorlauf nach 59,94 Sekunden an und wurde damit Neunter. Das reichte ebenfalls fürs Semifinale.