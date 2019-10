Triathlon : Wissens- und Bemerkenswertes zur Ironman-WM auf Hawaii

Kaila-Kona Am Samstag beginnt in den frühen Morgenstunden von Kailua-Kona für die weltbesten Triathleten über die Langdistanz ein höchst strapaziöser Arbeitstag.

EXKLUSIV: Viele wollen einmal dort starten, nicht jedem ist es vergönnt. Wer bei der WM auf Hawaii dabei sein will, muss sich qualifizieren. Das gilt für die Profis ebenso wie in erster Linie auch für die sogenannten Altersklassenathleten. Früher konnten Punkte gesammelt werden, mittlerweile geht es nach Platzierungen bei den anderen Ironman-Rennen weltweit. Bei den Profis muss meist der Sieg her. Die ersten drei des Vorjahres müssen einen Ironman im WM-Jahr lediglich finishen. Bei den Nicht-Profis wird eine bestimmte Anzahl an Startplätzen pro Altersklasse bei den Ironman-Rennen vergeben. Weil manchen der Trip zu teuer ist, verzichten sie und der Nächstplatzierte bekommt die Chance.