Wettkämpfe vor Hawaii : Windsurfer Köster muss weiter auf fünften WM-Titel warten

Maui/Hawaii Philip Köster muss weiter auf seinen fünften WM-Titel in der Windsurf-Königsdisziplin Waveriding warten. Vor dem letzten Wettfahrttag beim Saisonfinale vor Maui auf Hawaii führt Köster die Saisonwertung weiter an.

Nach Flautenausfällen in Serie will die Wettfahrtleitung am Donnerstagmorgen Ortszeit (später Donnerstagabend deutscher Zeit) entscheiden, ob die Austragung und Beendigung der Final-Rückrunde am letzten Tag des Wettbewerbs doch noch möglich wird. Ist das nicht der Fall, wird der 25-Jährige zum fünften Mal nach 2011, 2012, 2015 und 2017 zum Weltmeister gekürt.