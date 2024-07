FIS-Regeln Wildcard für Comeback im Ski-Weltcup

Wer aus dem Ruhestand in den Ski-Weltcup zurückkehren will, hat künftig bessere Chancen. Eine Aktualisierung des Reglements sieht vor, dass ehemalige Aktive sich um Wildcards bewerben können. Die Sportler müssen dafür entweder den Gesamtweltcup, den Weltcup in einer Disziplin oder Gold bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften gewonnen haben. Außerdem müssen die Athleten mindestens zwei, aber nicht mehr als zehn Jahre offiziell inaktiv gewesen sein.