Ehemaliger Weltmeister : Wieczerzak fällt für Judo-EM wegen Krankheit aus

Prag Ex-Weltmeister Alexander Wieczerzak fällt wegen einer Krankheit für die Judo-Europameisterschaften am Wochenende (19. bis 21. November) in Prag aus, teilte der Deutsche Judo-Bund mit.

Für den 2017-Weltmeister aus Wiesbaden rückt in der Klasse bis 81 Kilogramm Tim Gramkow vom TKJ Sarstedt nach. Angeführt von der WM-Dritten Martyna Trajdos vom JC Zweibrücken gehen in der tschechischen Hauptstadt jeweils neun deutsche Männer und Frauen an den Start.