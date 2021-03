Zwischen Hass und Liebe : Wie LoL-Spieler mit Kommentaren aus der Community umgehen

Berlin/Los Angeles Der E-Sport ist der Community näher als viele andere Sportarten. In den LoL-Ligen LEC und LCS kann das aber schnell zum Problem werden – besonders, sobald Fans sich beleidigend über Spieler äußern.

Egal ob Sieg oder Niederlage, in den League-of-Legends-Ligen LEC und LCS ist das Echo der Fans riesig. Doch häufig läuft das Feedback aus dem Ruder - die Position von Spielern wird in Frage gestellt, nicht selten kommt es zu Beleidigungen.

Nach der vergangenen Saison sprach sich der Spieler, heute bei Counter Logic Gaming in Nordamerika, während eines Streams gegen unfaire und beleidigende Kommentare aus der Community aus. „Selbst wenn es nichts verändert, wollte ich zeigen, dass der aktuelle Weg nicht in Ordnung war und es weiterhin nicht ist“, sagt Broxah.

Dass sie besonders betroffen sind, sagen allerdings nur wenige Profis. Im Gespräch mit der dpa gab von sechs interviewten Spielern nur Broxah an, sich persönlich betroffen gefühlt zu haben. Viele gaben jedoch zu, dass der Ton in der Community zu kritisch und beleidigend sei – besonders gegenüber Spielern, die wegen schlechterer Leistungen stärker unter Beschuss stehen.

Unabhängig davon, wie stark sich Spieler von Fankommentaren beeinflussen lassen, bleibt der Druck auf die Profispieler daher immens. Die Spieler haben meist auch enorme Erwartungen an sich selbst. Einige Teams beschäftigen daher Sportpsychologen, die sich um die mentale Gesundheit der Spieler kümmern.

Soziale Medien deswegen aber komplett zu verlassen, könne nicht die Lösung sein, sagt Broxah: „Es sollte nicht so funktionieren, dass Spieler sich von sozialen Medien oder dem Internet fernhalten müssen, nur weil das, was sie lesen, so inakzeptabel ist.“