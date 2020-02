FIFA VBL Club Championship : Werder Bremen vor Titelverteidigung in FIFA-20-Meisterschaft

Werder Bremen vor Titelverteidigung in FIFA-20-Meisterschaft

Werder Bremen steht kurz vor der Titelverteidigung in der FIFA 20 VBL CLub CHampionship. Foto: picture alliance / dpa.

München Der SV Werder Bremen geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag der VBL Club Championship. Weil Verfolger Borussia Mönchengladbach patzt, hat Werder die Titelverteidigung selbst in der Hand.

Volle Fahrt in Richtung Titelverteidigung: Die E-Sportler von Werder Bremen stehen nach dem vorletzten Spieltag der VBL Club Championship in FIFA 20 an der Tabellenspitze. Nur noch ein Spieltag trennt die Grün-Weißen von der erneuten Club-Meisterschaft.