Badminton : Badminton-Star in tödlichen Unfall verwickelt

Kuala Lumpur Badminton-Superstar Kento Momota ist bei einem Autounfall in Kuala Lumpur verletzt worden. Der 25 Jahre alte Japaner, der am Sonntag die mit 400 000 US-Dollar dotierten Malaysia Masters gewonnen hatte, sei am Montagmorgen auf dem Weg zum Flughafen in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem der Fahrer tödlich verletzt wurde, teilte der Badminton-Weltverband mit.

