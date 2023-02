Heretics und FPX ausgeschieden : Weltmeister Loud startet erfolgreich bei Valorant Lock//In

Angefeuert von den brasilianischen Fans tritt Loud beim Heimturnier in Sao Paulo an. Foto: Riot Games/dpa

Sao Paulo Erfolgreicher Auftakt beim Heimturnier für den Valorant-Weltmeister: Die E-Sportler von Loud sind beim Lock//In-Turnier in Sao Paulo mit einem 2:0-Sieg gegen Gen.G gestartet.

In einem umkämpften Duell mit den südkoreanischen Profis von Gen.G konnte sich LOUD zudem auf die Unterstützung der Fans in der Ginásio do Ibirapuera genannten Indoor-Arena in Sao Paulo verlassen. Bei jeder erfolgreichen Aktion des brasilianischen Line-ups brandete lautstarker Jubel auf. Für Louds Matias „Saadhak“ Delipetro jedoch kein Grund, nervös zu sein: „Ich glaube, wir haben es einfach genossen. Wir hatten eine Menge Spaß und haben unser Spiel gespielt.“