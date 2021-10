Schwimmen : Wellbrock schwimmt sich ein: 1500-Meter-Sieg und viel Arbeit

Florian Wellbrock siegte beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin auf seiner Paradestrecke über 1500 Meter Freistil. Foto: Jo Kleindl/dpa

Berlin Florian Wellbrock ist zurück im internationalen Schwimm-Geschäft und auf dem Siegerpodest. Der Olympiasieger gewinnt in Berlin auf seiner Paradestrecke und ist schon weiter, als es sein Trainer erwartet hat.

Florian Wellbrock wirkte erleichtert. Der Freiwasser-Olympiasieger hat sein Becken-Comeback beim Kurzbahn-Schwimmweltcup in Berlin im Rahmen seiner Erwartungen gegeben.

„Das Tempo fühlt sich schon ganz gut an, aber wirklich noch mal einen draufzusetzen, fällt schwer“, sagte Wellbrock. Der 24-Jährige ist erst seit gut drei Wochen wieder im Training und absolvierte in Berlin seine ersten Becken-Wettbewerbe. Vor einer Woche war er noch über 10 Kilometer im Freiwasser in Barcelona siegreich, nun musste er sich direkt auf die Kurzbahn mit den vielen Wenden umstellen.