Schwimm-WM Wellbrock schwimmt ins Finale: Letzte Tage „sehr bescheiden“

Florian Wellbrock hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Katar souverän den Endlauf über 1500 Meter Freistil erreicht. Der 26-Jährige schwamm in 14:48,43 Minuten die schnellste Zeit der Vorläufe. Über 800 Meter war Wellbrock überraschend noch im Vorlauf ausgeschieden. Auch in den Freiwasserrennen über zehn und fünf Kilometer hatte der gebürtige Bremer sein Potenzial nicht abrufen können. Entsprechend erleichtert war er jetzt.