Olympia : Wellbrock mit Rekord ins Finale - Koch im Vorlauf raus

Tokio Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat in deutscher Rekordzeit das Olympia-Finale über 800 Meter Freistil erreicht.

Der 23-Jährige schlug am Dienstag in Tokio nach 7:41,77 Minuten an und belegte damit den zweiten Platz der Vorläufe. Schnellster war im Aquatics Centre der japanischen Hauptstadt der Ukrainer Michailo Romantschuk in 7:41,28 Minuten. Wellbrock ist der größte Medaillenhoffnungsträger der deutschen Schwimmer. Über die 1500 Meter und zehn Kilometer im Freiwasser ist er noch stärker einzuschätzen als über 800 Meter Freistil. Auf den beiden längeren Distanzen wurde Wellbrock im Jahr 2019 in Südkorea Weltmeister.