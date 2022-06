Schwimm-WM : Wellbrock jagt „Albatros“-Rekord: Fünfte Medaille das Ziel

Strebt im Freiwasser auch über 10 Kilometer den Sieg an: Florian Wellbrock in Aktion. Foto: Uncredited/AP/dpa

Budapest Vier WM-Starts, vier Medaillen: Florian Wellbrockscheint nach Silber und Bronze im Becken im Freiwasserschwimmen fast unschlagbar zu sein. Mit dem fünften Edelmetall würde er einen Rekord einstellen.

Wellbrock: „Ich bin richtig euphorisch gestimmt“

Allerdings: Vier harte, lange WM-Rennen schlauchen. Schon nach der Staffel-Entscheidung am Sonntag meinte Wellbrock, dass er die Müdigkeit spüre. So gehe es auch den beiden anderen Dauerstartern Gregorio Paltrinieri aus Italien und seinem Freund Mychajlo Romantschuk, der wegen des Krieges in der Ukraine mittlerweile zum festen Bestandteil der Magdeburger Trainingsgruppe von Coach Bernd Berkhahn gehört. Auch diese beiden haben vier WM-Starts in den Knochen. „Ich bin dann auf die Jungs gespannt, die wirklich nur fürs Freiwasser hier sind. Die müssten theoretisch noch etwas mehr Energie haben. Aber ich werde da nochmal alles reinwerfen“, kündigte Wellbrock an.