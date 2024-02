Schwimm-WM Wellbrock „fix und fertig“: Olympiasieger startet mit Fiasko

Bevor es in die Endphase der Olympia-Vorbereitung geht, hat Wellbrock bei der WM noch ein straffes Programm. Am Mittwoch ist er über fünf Kilometer ebenfalls amtierender Champion. In der kommenden Woche will er über 800 und 1500 Meter Freistil im Becken angreifen. „Er muss jetzt erstmal vernünftig essen. Das ist wichtig“, sagte Berkhahn. Der 52-Jährige, der Wellbrock sehr gut kennt, ergänzte: „Es wird eine Mammutaufgabe, das jetzt alles zu lösen wieder. Aber wir tun das Beste.“