Schwimm-WM in Gwangju : Wellbrock braucht Hilfe - „Sportler empfindliche Gebilde“

Gwangju Florian Wellbrock steckte längst mittendrin in seinem Kampf um die WM-Form, als die Konkurrenz um die Medaillen schwamm. Schon wenige Stunden nach dem ernüchternden Vorlauf-Aus hatte der gefrustete Freiwasser-Weltmeister in Gwangju den Countdown fürs Comeback gestartet.

Beim Training tauschte sich der 21-Jährige länger mit Teamchef Bernd Berkahn aus - und sprang dann mit denn Füßen voran in das Becken, in dem er über 800 Meter Freistil mehr als zehn Sekunden von seiner Bestzeit und gut fünf vom Finale entfernt war. Über die 1500 Meter zum Weltmeisterschaftsabschluss soll alles besser werden.

Wellbrock hat mit seinen erst 21 Jahren als Olympia-Teilnehmer auch schon Erfahrung. In Rio scheiterte er als Letzter seines Vorlaufs über 1500 Meter Freistil, im Scheinwerferlicht vor der Weltöffentlichkeit blieb er eine knappe halbe Minute über seiner damaligen Bestzeit. Heute ist die Situation eine andere für den sonst so coolen Magdeburger. Offenbar tut er sich mit der riesengroßen Erwartungshaltung - erst recht nach WM-Gold über zehn Kilometer - schwerer als erwartet.

Viel Zeit bleibt nicht, am Samstag stehen die Vorläufe der WM in Südkorea an. „Ein Leistungssportler ist ein empfindliches Gebilde. Wenn dann da Einflüsse kommen, die nicht positiv sind, kann das schnell zusammenbrechen“, beschrieb es Berkhahn schon am Dienstag.