Olympia-Medaillenkandidat : Wellbrock: „Besser aufgestellt als vor ein paar Jahren“

Zählt gleich in mehreren Rennen zu den Medaillenkandidaten: Florian Wellbrock. Foto: Bernd Thissen/dpa

Tokio Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock ist zuversichtlich, dass die Serie von zwei Olympischen Spielen ohne Medaille für die deutschen Beckenschwimmer in Tokio zu Ende geht.

Der frühere Weltklasse-Schwimmer Thomas Rupprath traut Wellbrock bei den Olympischen Spielen einen ganz großen Coup zu. „Ich glaube, dass er mindestens Doppel-Olympiasieger wird“, sagte der 44-Jährige in einer Medienrunde. „Für mich ist Florian Wellbrock über 1500 Meter Kraul und vielleicht auch über 800 Meter Kraul der absolute Topfavorit.“ Wellbrock tritt in Tokio über diese beiden Strecken im Becken sowie über zehn Kilometer im Freiwasser an. 2019 wurde er Weltmeister über 1500 Meter und über die olympische Distanz im Outdoor-Wettbewerb.