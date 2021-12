Schwimmen : Wellbrock bei Kurzbahn-WM als Vorlauf-Dritter auf Kurs

Abu Dhabi Florian Wellbrock hat bei der Kurzbahn-WM über 1500 Meter Freistil als Drittschnellster den Endlauf erreicht.

In 14:25,79 Minuten musste der Olympia-Dritte nur dem Ukrainer Michailo Romanschuk (14:24,76) und Ahmed Hafnaoui (14:24,79) aus Tunesien knapp den Vortritt lassen. Lukas Märtens kam auf Rang neun und verpasste dadurch das WM-Finale am Dienstag.

Wellbrock, der am vergangenen Mittwoch noch das Weltcup-Finale über 10 Kilometer im Freiwasser für sich entschieden hatte, kontrollierte seinen Vorlauf. Romanschuk und Gregorio Paltrinieri aus Italien, die im Kampf um das WM-Gold seine schärfsten Rivalen sein dürften und mit ihm den Vorlauf bestritten, orientierten sich am Freiwasser-Olympiasieger, wobei der Italiener keine Ambitionen zeigte, für Tempo zu sorgen. Romanschuk wechselte sich mit Wellbrock in der Führungsarbeit ab und schlug am Ende knapp vor dem Magdeburger an.