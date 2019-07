Schwimmer im WM-„Rausch“ : Wellbrock arbeitet an Form für Beckenmedaille

Gwangju Goldkandidat Florian Wellbrock zog im WM-Becken seine Bahnen, als der deutsche Teamchef Bernd Berkhahn mitreißende Weltmeisterschaftsauftritte seiner Mannschaft versprach.

„Wir wollen hier wieder mitspielen in der Weltspitze, mit dabei sein und für Aufmerksamkeit sorgen“, sagte Berkhahn zwei Tage vor dem Start der Beckenrennen bei der WM in Gwangju. Nach fünf Medaillen der Freiwasserschwimmer war der 48-Jährige noch ein bisschen im „Rausch“. „Ich denke schon, dass es gelingt, die Euphoriewelle in die Beckenwettbewerbe mitzunehmen“, sagte der Teamchef, der erstmals in neuer Rolle dabei ist.