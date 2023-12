League of Legends Weg in den E-Sport: Wie Profis zu ihren Organisationen kamen

Zu Beginn sei die Teamzusammenstellung wie der Wilde Westen gewesen, sagt PowerOfEvil im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Da war es so, dass du dich einfach mit Freunden oder anderen High-Elo-Spielern im Client ein Team erstellt hast. Und wenn du Top Zehn warst, warst du Academy, also in der zweiten Liga.“ Darüber habe er sich mit Unicorns of Love in die erste Liga hochgespielt.